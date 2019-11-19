Освобожден от занимаемой должности глава пресс-службы Кабмина Азербайджана

Руководитель пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Аяз Мирзоев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, об этом заявил сам А.Мирзоев.

«С сегодняшнего дня я покидаю должность руководителя пресс-службы в Аппарате Кабинета министров. Выражаю признательность моему прежнему и нынешнему руководству, оказавшим мне поддержку и доверие. В то же время благодарю своих коллег — представителей СМИ, которые работали со мной в течение этого времени. Я приобрел опыт государственной работы, который сыграет важную роль в моей жизни. Заранее желаю успехов тому, кто займет эту должность после меня», — сказал А.Мирзоев.

| 2019-11-19T13:29:25+00:00 19 ноября 2019, 14:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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