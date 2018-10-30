Остров Закинтос в результате землетрясения передвинулся на три сантиметра

Греческий остров Закинтос сместился по крайней мере на три сантиметра из-за мощного землетрясения, произошедшего 26 октября, заявил руководитель исследований Института геодинамики Афинской обсерватории Афанасиос Ганас в интервью газете «Неа».

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло ночью 26 октября. После главного удара было множество афтершоков, в том числе пять магнитудой более 4. Многие жители острова провели ночь на улице.

По словам Ганаса, анализ спутниковых снимков Европейского космического агентства позволяет говорить, что остров сдвинулся по меньшей мере на три сантиметра к юго-западу.

Он добавил, что землетрясение было вызвано в западной части так называемой греческой дуги тектонического разлома. Здесь происходит движение в противоположных направлениях африканской и евразийской плит.

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