Осторожность не помешает

Судя по событиям последних дней, до полюбовного урегулирования вопроса границ у средневекового монастырского комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи) по-прежнему далековато.

Как и анонсировалось после возникшего недавно на этом участке напряжения, в Баку 23-24 мая состоялись консультации по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией. В целом, это было уже 12-е по счету заседание совместной госкомиссии по делимитации и демаркации госграницы, которое прошло под руководством заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии — Халафа Халафова и Лаши Дарсалия.

Возобновление процесса делимитации тут же поприветствовала у себя на странице в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили. Которую, кстати, в Грузии многие называют причиной обострения ситуации в конце апреля – начале мая, поскольку до того, будучи с визитом в Азербайджане она выбрала неверный тон, когда решила напомнить азербайджанской стороне о нерешенности проблемы Давид Гареджи.

Тем не менее, глава грузинского государства выражает уверенность в том, что процесс уже скоро даст результаты. «Убеждена, что стороны будут руководствоваться установившимися между двумя странами многолетними дружескими отношениями и стратегическим партнерством», — написала она.

Хорошо бы, конечно. Но пока что стороны договорились лишь о совместном осмотре несогласованных участков границы. После чего продолжат переговоры. «На этом этапе решение по какому-либо участку не принято. Позиции пока не согласованы. Экспертные группы продолжат работу непосредственно на местах. В течение следующих нескольких недель они поедут на место, еще раз проведут полевые работы, после чего комиссия соберется и продолжит работу по согласованию единой позиции», — рассказал глава грузинской делегации Лаша Дарсалия Первому (Общественному) телеканалу Грузии.

При этом, на момент начала заседания в Баку, в Грузии звучали взволнованные заявления по поводу того, что с азербайджанской стороны близ одного из храмов уже неделю работает тяжелая техника, идет прокладка дороги к Давид Гареджи. На соответствующий вопрос журналистов Дарсалия ответил: «Наша позиция заключается в том, что передвижения вдоль линии границы или другие шаги не должны иметь место, пока комиссии не завершат работу. По этому вопросу ведется интенсивная работа с азербайджанской стороной».

И уже на следующий день, 25 мая, азербайджанская сторона действительно приостановила строительство дороги в направлении монастырского комплекса. То есть, к какому-то результату начавшийся диалог уже привел. Л.Дарсалия, кстати, отметил, что следующее заседание комиссии состоится уже в ближайший месяц в Тбилиси.

Позитивную лепту в происходящее попытался внести премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который заверил общество, что никаких закулисных сделок не будет, напомнил о стратегических и дружественных отношениях с Азербайджаном, и призвал авторов агрессивных заявлений не играть на чувствах общества, не делать популистских и неполиткорректных заявлений.

Он особо отметил, что сейчас граждане Грузии свободно посещают монастырь Давид Гареджи.

К трезвому отношению к проблеме призвал соотечественников и глава МИД Давид Залкалиани, который напомнил, что в Баку состоялся только первый раунд переговоров после длительной паузы. «Нам досталось тяжелое наследство, советское наследство. Все проблемы, безусловно, не решатся ни за один раунд, ни за два раунда. Над этим надо серьезно работать. Хочу вам сказать, что наше желание и желание наших партнеров — чтобы соглашение исходило из наших стратегических интересов. По-другому нельзя, так как стратегическое партнерство определяет все вопросы, которые есть в повестке дня двусторонних отношений Грузии и Азербайджана», — отметил Залкалиани.

В разгоревшихся в соцсетях дискуссиях также часто звучит предположение о том, что националистическими заявлениями о проблеме комплекса Давид Гареджи, которые слышны и с грузинской, и с азербайджанской стороны, может воспользоваться Россия, чтобы рассорить Грузию и Азербайджан.

И надо признать, что, к сожалению, такая опасность остается весьма актуальной, так как, невзирая на предостережения первых лиц своего государства, уже вечером 26 мая епископ Марнеульской и Худжабской епархии, владыка Георгий провел вместе с настоятелями церквей и монастырей, входящих в его епархию, и прихожанами акцию «Давид Гареджи — Грузия». Духовные лица вместе с паствой перекрыли центральную магистраль к Красному мосту. По словам владыки, таким образом, они «создали небольшой дискомфорт, чтобы докричаться до всех, что святыни Грузии неприкосновенны».

Правда, через несколько минут, благодаря действиям патрульной полиции Грузии, дорога была открыта, но, тем не менее, пора бы уже всем понять, что шумиха ни к чему хорошему не приведет, что подобные акции вряд ли способствуют росту взаимопонимания сторон в столь непростой ситуации.