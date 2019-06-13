Осторожно — трудоустройство!

В столице участились случаи недовольства граждан услугами, так называемых кадровых агентств или фирм по трудоустройству. Подчас назвать такой бизнес трудоустройством язык не поворачивается. В подавляющем большинстве функции его сводятся к тому, что фирмы находят информацию о вакансии и продают ее безработным. Стоимость услуги — 50% от первой зарплаты, но это в лучшем случае…

Что происходит при худшем стечении обстоятельств, нетрудно представить. Ведь многие такие фирмы для гарантии оплаты своей услуги забирают у клиентов паспорта. При этом иные конторы не ограничиваются 50% от зарплаты соискателей и требуют оплатить различные бланки, заполнение анкет. Получив эти деньги, трудоустройство подчас теряет интерес к клиенту. На звонки традиционно отвечают, что позвонят, когда найдется вакансия. В результате соискателям никто, конечно же, не перезванивает, а деньги оседают в карманах виртуозных дельцов.

Разумеется, наряду с недобросовестным бизнесом, в столице действуют и солидные фирмы по трудоустройству, однако негативная тенденция все же имеется. Вызвано это тем, что доказать нечистоплотность такого бизнеса нелегко. В редакцию # то и дело поступают жалобы от попавшихся на удочку «трудоустраивающих» фирм. Люди жалуются, что получив запрошенную за оформление анкеты сумму, такие конторы не предлагают им никаких вакансий, направляют не на те специальности и делают незаконный бизнес на проблемах безработных граждан. А вот Вам ситуация.

Столичная жительница У. Гамбарова обратилась на прошлой неделе в рекрутинговое агентство RS IR напротив американского посольства.

«Я не люблю связываться с трудоустраивающими фирмами. Когда звонила по объявлению, думала, что имею дело с работодателем. О том, что пришла в трудоустройство, узнала только на месте. По телефону мне об этом не сказали, также умолчали о платных бланках, хотя без конца звонили и просили прийти — рассказала Гамбарова корреспонденту #. — В фирму RS IR пришла в четверг, тут выяснилось, что заполнение анкеты стоит 10 манатов. Я бы не дала им эти деньги, но была с мамой, и она заплатила. На этом интерес сотрудников фирмы к моей персоне иссяк».

Со слов девушки, до ее прихода в фирму и оплаты анкетного бланка, сотрудники RS IR звонили ей по нескольку раз в день. Однако после звонить перестали, а попытки связаться и прояснить ситуацию с трудоустройством остаются без результата.

«В фирме, получив с меня деньги, сказали, что в районе метростанции «Академия Наук» расположен какой-то холдинг (название и адрес скрыли, — ред.). Что, мол, туда меня трудоустроят. Сообщили, что рабочий график пять дней с девяти утра до шести вечера, а зарплата 500 манатов. Мне сказали, что пять дней займет стажировка, т.е. меня обучат новой работе. Речь шла о вакансии эйчар менеджера, но я никогда не работала по этой специальности, и сотрудники трудоустройства сообщили, что устроят меня в этот холдинг ассистентом эйчар менеджера».

Когда же дошло до дела, и девушка поинтересовалась, когда ей прийти на следующий день, чтобы приступить к обещанной работе, выяснилось, что нужно подождать и ей позвонят. Т.е. Гамбарова должна прийти в трудоустройство и уже оттуда сотрудники фирмы отведут ее на новое место работы. Но ни завтра, ни на следующий день девушке так и не позвонили.

«Когда они позвонят, если работа начинается в девять утра. Я уже тогда засомневалась, но что поделаешь? Пыталась связаться сама, но меня скидывают то на одного, то на другого сотрудника фирмы, — говорит собеседница. — Я не одна, кто жалуется на эту фирму. Два года назад туда обращалась моя подруга. С нее тоже взяли 10 манатов за заполнение бланка и направили не на ту вакансию, которую она хотела. Обращалась по поводу вакансии эйчар-специалиста, а направили ее на должность специалиста по маркетингу в гостиницу, расположенную в Ичяришехер. Уже на собеседовании ей пришлось выслушивать жалобы начальства гостиницы на фирму RS IR, которая вечно невпопад направляет соискателей на вакансии, и как они вообще так работают».

Девушка позвонила в фирму с жалобой, что ее направили на совершенно другую вакансию, однако сотрудник трудоустройства заявил ей, мол, какая разница эйчар или маркетинг. «Не могу сказать, реально ли он не видел разницы, или было все равно, лишь бы получить деньги. Попав в эту ситуация, я начала отслеживать информацию об этой фирме и наводить справки. Оказалось, что недовольных много, даже имелись случаи судебных жалоб», — сообщила Гамбарова.

Редакция # пыталась прояснить ситуацию с трудоустройством Гамбаровой в самой фирме RS IR, однако работница этой организации наотрез отказалась отвечать на вопросы журналиста. «Мы не можем комментировать, вам следует связаться с нашим директором, — сообщили нам в телефонном разговоре. Как звать директора и как с ним связаться сказать не можем». В фирме отказались рассказать о своей работе, ценах на анкеты и прочее, посоветовав обратиться к руководству, а оно будет на месте не скоро — только в конце недели.

Юристы утверждают, что незаконность действий такого бизнеса доказать крайне сложно. Скажем, граждане жалуются, что анкеты и бланки в рекрутинговых агентствах платные, однако в этом нет ничего противозаконного. «Если гражданин пришел в компанию и там ему оказывают любые услуги, с него вправе взять за это деньги. Но при этом должны выдать чек, что важно, — пояснил юридическую часть вопроса адвокат Акрам Гасанов. — Встреча с клиентом, заполнение бланка могут быть платными, но опять-таки, в законном порядке с предоставлением чека».

Если же, взяв деньги, фирма пообещала и не выполнила обещанного, во избежание таких ситуаций с клиентом должны заключить письменный договор, утверждает юрист. При этом обязанности заключить такой договор, у фирмы нет. Клиент, в свою очередь, может проявить инициативу, чтобы гарантировать себя от возможных рисков.

«Что касается документов, фирма может потребовать только копии, но если гражданин отдает оригиналы по собственному желанию, это его право. В этом случае ему должны выдать соответствующее свидетельство, — продолжил юрист. — Касательно того, что трудоустройства берут деньги с зарплаты, это, конечно же, незаконно. Услугу фирмы клиент должен оплачивать сам, а брать его зарплатную карту и держать у себя или же отбирать документы фирма не имеет права. Плату за трудоустройство такие агентства в соответствии с действующим законодательством должны брать с работодателя. В любом случае, никто не может брать вашу зарплату за вас. Клиент сам оплачивает слуги, если сумма прописана в договоре. Если же письменный договор отсутствует, оснований для оплаты нет».

По свидетельству Гасанова, доказать незаконность в действиях таких фирм крайне сложно, для этого нужно разбираться в каждом отдельно взятом случае.

И, тем не менее, пустой карман безработного — аргумент ненадежный, поэтому находчивые предприниматели делают ставку на первую зарплату клиента. Ее вычитывают частями или полностью, забирая паспорта и прочие документы в виде «залоговых обязательств». Практика эта еще действует, говорят люди сведущие, но масштабы уже не те. Тому, что ситуация обрела более цивилизованный оборот, мы обязаны ратифицированной десять лет назад Конвенции международной организации труда (МОТ) о частных трудоустраивающих фирмах, положившей начало изменениям в трудовое законодательство. В результате по местному законодательству кадровым агентствам должны платить работодатели, а не ищущие работу граждане.

Однако проблема не исчерпана и частные фирмы все еще берут деньги у соискателей в обход законодательства. Как уже говорилось, доказать факт обмана клиента сложно, а судя по количеству жалоб граждан, этим пользуется бизнес.