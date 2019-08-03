Осторожно, мошенники: имя Эмина Агаларова используют в целях наживы!

Не успел Народный артист Азербайджана, популярный певец и бизнесмен EMIN представить новый дуэт с российским исполнителем Алексеем Чумаковым, как песней заинтересовались не только поклонники артистов, но и мошенники.

Выдавая себя за менеджеров EMINA, злоумышленники выманивали деньги у фанатов за «участие» в съемках клипа.

«Сообщаем, что мы рассмотрели заявку и готовы утвердить вас на роль в клипе EMINа и Алексея Чумакова «У края пропасти», — сообщения с таким текстом буквально заполонили соцсети. При этом, аферисты указывали место встречи для съемок, отмечая что подбор актеров проводится исключительно дистанционно, на основе информации и присланных заявок и требовали внести взнос в качестве процедуры подтверждения (около 20 долларов-прим. авт.).

«В ответное письмо обязательно вложите фото чека с данными об оплате или скрин экрана, и оставьте номер телефона для связи. После этого ваше имя будет внесено в список участников», — обещали горе-менеджеры.

Данная афера не прошла мимо внимания EMINA и Алексея Чумакова. Оба артиста поспешили сделать заявления на своих страницах в соцсетях.

«Внимание! Осторожно, мошенники! Клип мы еще не снимали, и обязательно объявим об этом на своих страницах», — написал EMIN в Instagram Stories. Аналогичную запись оставил в своем аккаунте в Instagram и Чумаков.

«Никаких кастингов, никаких проб и перечислений! Не реагируйте на такое!», — обратился он к своей аудитории.

При этом многие поклонники звезд признались, что они были уверены в том, что речь идет о реальном кастинге и намеревались отправить свои заявки.

Премьера песни «У края пропасти» состоялась на фестивале ЖАРА, который с большим успехом прошел в Баку с 25 по 28 июля. Романтическая баллада сразу приглянулась поклонникам, и они обратились к артистам с просьбой снять клип, чем незамедлительно и воспользовались мошенники.

Автором песни стал Алексей Чумаков:

«Когда я придумываю мелодию, я интуитивно представляю, как она будет звучать, о чем она и иногда даже кому она бы подошла. Как только родилась песня «У края пропасти», я решил показать ее Эмину, понял, что это будет дуэт и очень хороший. Мы не часто признаем свои ошибки, а потом сильно жалеем о том, что не сказали, что не остановили, что отпустили. Остается только воспоминание и песня нашей души», — заявил он в интервью журналистам.

В свою очередь EMIN так прокомментировал рождение нового проекта:

«Все мои дуэты я записываю с друзьями. С Алексеем мы дружим давно, и у меня всегда оставалось ощущение, что однажды мы сделаем что-то вместе. И вот недавно мне позвонил Алексей, сказал, что написал песню, которая может нам обоим подойти. Песня мне сразу понравилась. Я вообще считаю Лешу очень талантливым музыкантом. Я полностью доверился ему в продюсировании трека и записи вокала, и мы очень довольны результатом!».

Артисты также признались, что они не могли даже представить себе ситуацию, что некоторые люди позволят себе подобные нечистоплотные действия в отношении их новой совместной работы, но успокоили себя тем, что им удалось быстро отреагировать на факт мошенничества и предупредить своих поклонников.