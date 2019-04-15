Осторожно: лекарства

Медикаменты не только лечат, но также могут покалечить и убить. Отравления лекарствами относятся к химическим отравлениям, и являются одними из самых распространенных во всем мире. Как рассказал # заведующий токсикологическим отделением Клинического медицинского Центра Азер Магсудов, в прошлом году к ним в связи с отравлениями лекарственными препаратами поступили 400 граждан. В этом году уже было около 45 таких случаев. Он отметил, что большая часть отравлений происходит непреднамеренно, скажем, человек пьет больше лекарств, чем нужно по незнанию или же в состоянии аффекта. Имеет место и элемент случайности. Среди пострадавших больше женщин, затем следуют мужчины, на последнем месте – дети. Дети травятся лекарствами обычно в том случае, если принимают их без контроля взрослых, и если препараты лежат в доступном для детей месте.

По словам А.Магсудова, примерно 10-15% отравлений лекарствами совершается с целью суицида, например, из-за депрессивного состояния.

«Чаще всего травятся антидепрессантами, снотворным, а кто-то даже витаминами. Есть и отравления уксусной кислотой, эссенцией. Подавляющее большинство пациентов удается спасти. Пострадавшим с суицидальными наклонностями, после осмотра психиатра, назначают соответствующее лечение», –заявил он.

Как сказал наш собеседник, в случае отравления лекарствами нужно как можно быстрее вызвать скорую помощь, особенно если человек принял большую дозу препаратов, снижающих давление, повышающих свертываемость крови, а также препараты для людей с сердечнососудистыми заболеваниями, лекарства, предназначенные для лиц с сахарным диабетом. Если человек отравился снотворным, времени на его спасение несколько больше. Первая помощь до приезда «скорой», по словам А.Магсудова, заключается в промывании желудка и кишечника. Самый доступный способ – дать пострадавшему выпить воду и вызвать у него рвоту.

В свою очередь, психолог Азад Исазаде отметил #, что форм самоубийств много, и прием большого числа медикаментов –одна из них.

«Популярность такого способа ухода из жизни объяснима–лекарства общедоступны, в отличие, например, от огнестрельного оружия. Какими медикаментами только не травятся. Отравиться можно даже обычным обезболивающим, которое есть в каждой домашней аптечке. Все зависит от того, сколько его выпить. Чаще всего такой способ суицида выбирают женщины, которым кажется, что он наиболее безболезненный. Мол, просто выпил горсть таблеток, уснул и не проснулся. К тому же, им важна эстетическая сторона вопроса, так сказать, красивая смерть. В этом случае не будет крови, тело не будет покалечено, деформировано. Но не всегда все идет по такому сценарию, какой представляется самоубийцам», – подчеркнул специалист.

По его словам, часто человека удается спасти, но при этом он теряет здоровье, могут быть повреждены печень, желудок, сердце и другие важные органы. Нередко люди травятся уксусной кислотой, что приводит к тяжелым ожогам пищевода. То есть самоубийцы хотели уйти от тягот жизни, а вместо этого к имевшимся до этого проблемам приплюсовывают проблемы со здоровьем. Лечение нередко бывает затяжным и дорогим.

«Важно, чтобы те, кто думают о суициде понимали, что это путь в никуда, что все можно исправить, а вот прерванную жизнь назад не вернуть и загубленное в результате неудавшегося самоубийства здоровье тоже часто не восстановить», –сказал А.Исазаде.

Он отметил, что когда люди хотят умереть, чтобы что-то доказать миру, социуму, конкретным людям, то выбирают такой способ ухода из жизни, который не сможет остаться незамеченным, например, самосожжение. Если же человек не хочет свой смертью привлекать внимание, предпочтя тихо уйти из жизни, то он, скорее всего, выберет таблетки. В этом случае без экспертизы не всегда понятно, был ли данный случай самоубийством.

Как рассказал А.Исазаде, существует определенная мода на тот или иной способ самоубийства, один за другим люди то бросаются с моста, то вешаются, то травятся. Это так называемый волновой эффект, то есть тот, у кого были суицидальные мысли, услышал где-то о самоубийстве другого человека, и решил повторить его опыт.

Психолог подчеркнул, что во многом, причина этого в доступности такой информации. По его мнению, сайты, которые призывают к суицидам, нужно блокировать, и необходимо больше давать информации о горячих линиях, бесплатных службах психологической поддержки, которые всегда помогут тем, кто оказались в трудной жизненной ситуации.