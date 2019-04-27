Остановки не по требованию

Все, кому приходилось пользоваться автобусами, знают, что творится на остановках. Автобусы стоят там порой в два ряда, нередко высаживая пассажиров прямо на проезжей части. Зазывалы, а по-другому их не назовешь, испытывают терпение людей, выкрикивая маршрут следования того или иного автобуса, а тот ждет, чтобы набрать максимальное число пассажиров. О том, что автобусы останавливаются не только на остановках, но и везде, где их попросят, уже и не говорим. С этим, похоже, все смирились, и не верят, что когда-нибудь будет иначе. Существуют «Требования об автобусах, используемых в пассажироперевозках, такси, их водителях, перевозчиках, осуществляющих пассажироперевозки, центрах пересадки транспорта, автобусных остановках и стоянках такси», в которых прописано, какой должна быть остановка, каким должен был интервал между автобусами и т.д. Но что толку в этих требованиях, если автобусы останавливаются, как хотят и где хотят?

Как рассказал # эксперт в области транспорта Азер Аллахверанов, автобусные остановки – это часть общей транспортной системы, и нельзя, чтобы на них творился хаос.

«Автобус должен останавливаться строго на остановке. Многие жалуются, что водители общественного транспорта перекрывают «зебру», что недопустимо. Это является административным нарушением и должно соответственно караться. Но не всегда сотрудники дорожной полиции могут зафиксировать все нарушения, потому важно, чтобы граждане тоже проявляли активность, свою гражданскую позицию. Увидели нарушение — позвоните на «горячую линию» и пожалуйтесь. Тогда подобных нарушений станет намного меньше. Конечно, если автобус остановился в неположенном месте по причине поломки, вины водителя в этом нет. Нужно разбираться в ситуации»,- считает эксперт.

По его словам, на каждом автобусе должен быть установлен тахограф –устройство, которое позволяет установить жесткий контроль над эксплуатацией транспортного средства и регистрировать нарушения. Сейчас тахографы обязаны иметь только те автобусы, которые выполняют международные рейсы, но, по убеждению А.Аллахверанова, они должны быть и на автобусах, курсирующих внутри страны.

«В столице на остановках зачастую творится что-то невообразимое, настоящая каша. Одновременно на остановке могут стоят 3-4 автобуса, для которых-то и места не хватает. Это связано с тем, что расписание автобусов может совпадать. Во многом причина такого положения дел в том, что пассажироперевозками занимается несколько компаний, если бы такая компания была всего одна, навести порядок было бы проще и быстрее. А так, у каждой компании свой график»,- сказал он.

В свою очередь, председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей Фазиль Мамедов поделился с # своим мнением по этому поводу.

«Начну с остановки как таковой, то есть с павильона. Некоторые пешеходы сетуют на то, что их устанавливают неудобно, посередине тротуара, однако нигде не оговорены какие-то стандарты по этому поводу. Самое главное, чтобы остановка не мешала проходу пешеходов, и чтобы им в результате этого не приходилось выходить на проезжую часть. С точки зрения безопасности, лучше, если бы остановки устанавливали на углах перекрестков, так как иначе она может перекрывать угол просмотра. Кстати, есть немало остановок, на которых есть только знак остановки, и на этом все»,- сказал он.

Ф.Мамедов также отметил, что останавливаться автобус должен исключительно на остановке, при этом подъезжать он должен так, чтобы до тротуара было всего 5-10 сантиметров. Это необходимо, чтобы люди сразу с тротуара заходили в автобус, а не шли на дорогу. Но водителю обычно лень это делать, а пассажиры молчат. Некоторые водители машин, как говорит наш собеседник, проезжают между остановкой и автобусом, что создает предпосылки для аварийной ситуации. Эксперт заявил, что в городе отвратительная логистика, точнее, можно сказать, что она отсутствует вовсе.

«Это ненормально, когда на остановке скопище автобусов, причем бывает и так, что там одновременно стоят 2-3 автобуса одного и того же маршрута. Как должно быть? Пока идет выгрузка пассажиров одного автобуса, второй автобус не имеет права даже открывать двери. А как происходит у нас? Несколько автобусов высаживают пассажиров одновременно. Необходимо централизованное расписание всех маршрутов. За порядок в этом деле должно отвечать Бакинское транспортное агентство, но пока никаких перемен к лучшему не наблюдается. Интеллектуальная транспортная система — это хорошо, но когда она работает. Например, в Москве человек может зайти на соответствующий сайт и узнать, во сколько автобус будет на остановке. И он там и правда будет вовремя. У нас одно время информация о приезде писалась на мониторах на остановках. Но какой от нее был толк? Написано: автобус приезжает в 11:34, а в итоге он на месте в 12:00. Сейчас мониторы не работают вообще, а ведь их закупка стоила денег, и немалых»,-сказал эксперт.

По его словам, для того, чтобы автобусы приходили вовремя, а не проводили много времени в пробках, нужны выделенные линии. Правда, их можно сделать не везде, ведь, например, в старой части города узкие улицы. Выходом, как считает Ф.Мамедов, мог бы стать запуск в этих местах небольших автобусов. Эксперт подчеркнул, что транспортный вопрос должен решаться в комплексе, только тогда будет результат.