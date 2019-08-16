Остановка дыхания во сне у женщин провоцирует рак

Шведские ученые выяснили, каким-образом у женщин, у которых проиходит остановка дыхания во сне (апноэ), может вызвать у них рак. Об этом передает Medicalxpress.

Стало известно, что ученые исследовали состояние здоровья 20 тысяч пациентов с обструктивным апноэ во сне.

По их данным, у 2% из этого количества людей зафиксировали онкологическое заболевание.

Согласно сведениям ученых, при наличии апноэ риск заболеть у женщин увеличивается в два-три раза.

При этом исследователи отмечают, что у мужчин связь между апноэ и высоким риском рака просматривалась слабо.

gazeta.ru