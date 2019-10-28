Останки главы террористов ИГ доставлены на военную базу США

Останки главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади доставили на военную базу США в Ираке, сообщает RT.

Тело аль-Багдади было доставлено на военную базу США «Айн-аль-Асад» по воздуху с места его уничтожения в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб.

Заявление о ликвидации аль-Багдади, являвшегося главарем террористов с 2014 года, было сделано президентом США Дональдом Трампом 27 октября текущего года.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

| 2019-10-28T22:38:07+00:00 29 октября 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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