Останки главы террористов ИГ доставлены на военную базу США

Останки главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади доставили на военную базу США в Ираке, сообщает RT.

Тело аль-Багдади было доставлено на военную базу США «Айн-аль-Асад» по воздуху с места его уничтожения в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб.

Заявление о ликвидации аль-Багдади, являвшегося главарем террористов с 2014 года, было сделано президентом США Дональдом Трампом 27 октября текущего года.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.