Останки черепах, которые жили 130 миллионов лет назад нашли в Якутии

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета нашли в Якутии останки древних черепах, которые жили 130 миллионов лет назад, сообщил РИА Новости доцент Санкт-Петербургского государственного университета Павел Скучас.

«Останки были обнаружены в Сунтарском районе Якутии неподалеку от реки Вилюй в местечке Тээтэ. Сегодня это самая северная находка неморских черепах, которую удалось найти. Также это событие позволяет реконструировать климат, который был в то время на территории нынешней Якутии, – судя по находкам, он был умеренным», — рассказал ученый.