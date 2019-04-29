Останки черепах, которые жили 130 миллионов лет назад нашли в Якутии

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета нашли в Якутии останки древних черепах, которые жили 130 миллионов лет назад, сообщил РИА Новости доцент Санкт-Петербургского государственного университета Павел Скучас.

«Останки были обнаружены в Сунтарском районе Якутии неподалеку от реки Вилюй в местечке Тээтэ. Сегодня это самая северная находка неморских черепах, которую удалось найти. Также это событие позволяет реконструировать климат, который был в то время на территории нынешней Якутии, – судя по находкам, он был умеренным», — рассказал ученый.

| 2019-04-29T22:24:36+00:00 30 апреля 2019, 04:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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