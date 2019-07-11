Останки человека найденные в Греции оказались древнейшими в Европе

Новый радиоизотопный анализ останков раннего представителя Homo sapiens, обнаруженных в пещере Алидима в Греции около 40 лет назад, показал, что они оказались древнейшими из когда-либо обнаруженных в Европе, сообщает iz.ru.

Возраст костей, чью видовую принадлежность ранее не удавалось установить, составляет по меньшей мере 210 тыс. лет. Эти окаменелые останки на 160 тыс. лет древнее следующих по старшинству европейских окаменелых костей Homo sapiens, утверждается на сайте британского журнала Nature.

Выводы ученых позволяют предположить, что на территории современной Греции жили неандертальцы, а затем и Homo sapiens.

Итоги исследования доказали эволюцию человека и наличие поселений ранних представителей современного человека в Юго-Восточной Европе.