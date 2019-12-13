Особенности национального страхования

Начиная с января 2020 года, в Азербайджане вводится обязательное медицинское страхование.

По словам заведующего отделом по работе с региональными центрами Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Шукюра Эйвазова, с 2020 года, Азербайджан приступает к четырехэтапному внедрению обязательного медицинского страхования. Пилотный проект будет запущен в 20 северных районах страны и охватит более 2 млн. 200 тыс. человек. Далее проект поэтапно будет распространен на другие регионы.

По словам Эйвазова, с 1 апреля 2020 года с работающих граждан будут взимать 10 манатов в месяц, которые будут направлены на оплату медицинских услуг.

Согласно информации предоставленной Государственным агентством, обязательное медицинское страхование подразумевает предоставление застрахованным пакета медицинских услуг, который делится на базовую и дополнительные части. В базовую часть пакета услуг входит оказание первичной, скорой и неотложной медицинской помощи.

В дополнительную часть входят — медицинское обследование, лабораторные диагностические обследования, хирургические операции, уход за больным.

Напомним, что первоначально система обязательного медицинского страхования была опробована в качестве пилотного проекта в Мингячевире, Евлахском и Агдашском районах.

Мы попросили главного врача центральной больницы Евлахского района Нуреддина Ахмедова рассказать, что изменилось в работе учреждения, как сказалось введение системы медстрахования на зарплатах персонала.

«В базовую часть пакета услуг входит проведение почти всех видов обследования, кроме онкологического и эндокринологического обследования. Эти обследования проводятся в рамках специальной государственной программы. В дополнительную часть пакета входит проведение почти всех видов хирургических операций, за исключением онкологических и пластических операций», — сообщил # главный врач больницы.

По словам Нуреддина Ахмедова, введение обязательного медицинского страхования на территории Евлахского района привело к существенному увеличению заработной платы врачей. «Так хирурги нашей больницы зарабатывают от 2000 до 3000 манатов в месяц. Заработная плата терапевтов колеблется между 700 и 1200 манатами. Их заработная плата складывается из бонусов. Так врач, к услугам которого чаще обращаются больные, получает большие бонусы», — сообщил главный врач.

Однако доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла считает, что при введении обязательного медицинского страхования врачи должны получать фиксированную заработную плату, при установлении которой должны быть учтены существующие в стране цены.

«Такая система существует во многих странах, где применяется обязательное медицинское страхование. Если заработная плата устанавливается в соответствии с количеством обратившихся больных, то в этом случае врачи будут относиться к больным как к источнику дохода. Почему – то, применяя то или новшество, наши чиновники всегда пытаются отличиться от других стран», — сказал Адиль Гейбулла.

Введение системы медицинского здравоохранения можно только приветствовать, и то, что улучшится материальное положение врачей, тоже не может не радовать. Возможно, получая высокие зарплаты, они перестанут воспринимать больных как источник дохода. Но это все мелочи, по сравнению с главным вопросом. А как скажется обязательная медстраховка на качестве «национальной» медицины? Неужели, нам придется, застраховавшись на родине, опять выезжать на обследование и лечение за рубеж?