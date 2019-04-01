Основная сенсация первого тура — не победа Зеленского, а проигрыш Тимошенко

В воскресенье в Украине состоялись президентские выборы. По результатам выборов, актер, шоумен Владимир Зеленский набрал 30% голосов, а главный кандидат, действующий президент Украины набрал 16%, что вывело обоих во второй тур, который состоится 21 апреля.

О президентских выборах в Украине, о том какие процессы развиваются, рассказал в интервью # политолог Алексей Блюминов.

— Как вы оцениваете победу Зеленского в первом туре?

— Первенство Зеленского в первом туре было ожидаемо. Соцопросы перед выборами давали ему процент в диапазоне от 26 до 32. В итоге он набрал больше 30. На самом деле основная сенсация первого тура — не победа Зеленского, а проигрыш Тимошенко. Не секрет, что многие до самого конца надеялись именно на пару Тимошенко-Зеленский во втором туре. И я тоже на это надеялся, так как это был бы наиболее оптимальный и без рисковый вариант трансфера власти, не раскалывающий, а объединяющий страну. Но вышло, как вышло.

Тут и сама Тимошенко недоработала — выдохлась в темпах к финишу, и махинации штаба Порошенко сработали — уровень доверия к власти на Украине 9 %, а не 16, которые ему нарисовали сейчас. И сам избиратель оппозиционный сплоховал — распылили голоса между рядом непроходных кандидатов второго эшелона, в то время, когда какие-то 2,5 % обеспечили бы Тимошенко перевес, и это в корне изменило бы ситуацию.

В любом случае, для Порошенко это потолок. Больше он может получить только неэлекторальными способами. Хотя вот, пока я вам отвечаю, в ЦИК еще идет подсчет голосов и не подсчитано почти 40 % голосов, и разрыв между Тимошенко и Порошенко уменьшается. Так что если он уменьшится критически, я оставляю шанс чуду- Тимошенко может в судебном порядке и через уличные акции оспорить результат, и тогда картина будет иной. Но шансы на это невелики.

— Можно ли ожидать победу шоумена во втором туре? Или Порошенко еще сможет отыграть свое?

— Если во второй тур все же выйдет Порошенко, стране обеспечен предельно жесткий и конфликтный сценарий второго тура. Стенка на стенку. Как в 2004 году, когда боролись Ющенко и Янукович. Следующие три недели будут очень рискованными в плане возможных обострений. Страна балансирует на грани. Главным бенефициаром раскола страны будет именно Порошенко. Ему будут совершенно безобразными методами натягивать мобилизацию и явку на Западе — единственном регионе, где у него есть живые сторонники.

Чтобы там 21 апреля к урнам пришли и мертвые, и живые и нарожденные и находящиеся на заработках в Португалии и собирающие клубнику в Польше. Явку натянут под 90 процентов. Как за Ющенко в 2004-м. ..Одновременно будут работать на снижение мобилизации и явки на востоке, где она в первом туре была очень высокой. Избирателям Бойко с каналов Медведчука будут внушать, что это не их война, что идти голосовать не стоит. А российское ТВ услужит Порошенко, «вовремя» напомнив юго-востоку что это же «страшный Зеленский» поддерживал АТО, и что это же он, вместе с Коломойским, развязал войну против Донбасса и обещал «вешать потом». А потому нельзя за Зеленского ни в коем случае. Лучше дома посидите. А еще — Зеленского «поддержат» байкер Хирург, патриарх Кирилл, Захар Прилепин и Денис Пушилин — и эти мессиджи радостно разгонит уже на Западе страны аффилированный с Порошенко канал Прямой- наглядно демонстрируя жителям Галиции, какой Зеленский «агент Кремля», а значит- всем надо через не могу сплотиться вокруг нынешнего гаранта, иначе «Путин нападет».

Все это даст Порошенко уже не 16 как сейчас, а все 30%. Потому что в его копилку пойдет высокая явка на западе, а низкая явка на востоке увеличит его долю в процентах от всех. А еще — с 1 апреля прекращается договор о дружбе с РФ. И Москва — будьте уверены, подыграет Порошенко, устроив с ним в четыре руки какую- нибудь войнушку для нагнетания. В Керченском проливе, на Донбассе — неважно где. Взрывы на Крещатике, теракты в харьковском метро, идущие на прорыв «боевики и сепаратисты», захват русскими кораблей с последующим воем «Родина в опасности», а главнокомандующий — один. Все это прибавит еще процентов 10 за счет патриотически озабоченного электората мелких правых кандидатов. И как итог: сегодняшний абсолютно непроходной, нулевой Порошенко с антирейтингом 80 % придет к финишу нос к носу с Зеленским, и борьба будет вестись за каждый лишний голос. И тут останется только молиться, чтобы все закончилось хорошо. К тому же Порошенко постарается поставить Зеленского на растяжку перед Западом.

В случае военного обострения, Зеленский окажется перед непростым выбором. С одной стороны у него электорат на юго-востоке, а с другой — надо показать Западу, что он в целом не антизападный и в общих чертах продолжит одобряемую Западом антироссийскую линию, только уже без ненужных эксцессов и фанатизма эпохи Порошенко. Как будет лавировать Зеленский — известно одному богу и его политтехнологам. И тут мы плавно подходим к третьему вашему вопросу. Про объединение Зеленского с оппозицией.

С моей точки зрения он обречен перед вторым туром стать точкой объединения всех оппозиционных сил. И платформа такого объединения будет не идеологическая , а антипорошенковская. Не исключено, что приход Зеленского форсирует переход Украины к парламентско- президентской республике со слабым президентом и сильным парламентом, формирующим правительство. Возможны всякие варианты — вплоть до премьер-министра Тимошенко, но понятно, не прямо этой весной, а по итогам осенних выборов в парламент. Важно еще и то, что Порошенко оказался в электоральной изоляции.

Он собрал под себя практически весь националистический, ультраправый и воинственный электорат, и расширять базу поддержки ему не за счет кого. Сегодня я не представляю кандидатов, которые бы поддержали Порошенко перед вторым туром. Разве что Юрий Бойко. Но и то не прямо — это его электорально уничтожит на юго-востоке, а бездействием, путем демобилизации своего электората и уменьшения явки в своих базовых регионах. В любом случае шансы на победу Зеленского во втором туре велики, но это будет не легкая победа, ее придется вырывать буквально зубами и с максимальным напряжением и мобилизацией всех антипорошенковских сил.