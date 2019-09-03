Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd музыкант и автор текстов Роджер Уотерс устроил небольшой концерт в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у британского МВД в центре Лондона.

Таким образом Уотерс привлек внимание общественности к возможной экстрадиции Ассанжа.

«Это грустно. Ассанж заперт в камере 24 часа… Сопротивляться нужно, чтобы предотвратить экстрадицию», — заявил артист, пишет iz.ru.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Также он опасался депортации в США.

| 2019-09-03T03:46:42+00:00 3 сентября 2019, 08:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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