Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd музыкант и автор текстов Роджер Уотерс устроил небольшой концерт в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у британского МВД в центре Лондона.

Таким образом Уотерс привлек внимание общественности к возможной экстрадиции Ассанжа.

«Это грустно. Ассанж заперт в камере 24 часа… Сопротивляться нужно, чтобы предотвратить экстрадицию», — заявил артист, пишет iz.ru.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Также он опасался депортации в США.