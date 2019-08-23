Основатель американского ретейлера рассказал о романе с Бутиной и ушел в отставку

Основатель американского интернет-магазина Overstock Патрик Берн ушёл в отставку после рассказа о своём романе с россиянкой Марией Бутиной. По словам предпринимателя, он три года встречался с ней по указанию ФБР и «глубинного государства». Рассказ Бёрна вызвал падение акций его магазина, бывший директор ФБР отрицает обвинения, сообщает Голос Америки.

В апреле Бутина была осуждена в США к полутора годам лишения свободы за работу незарегистрированным иностранным агентом. Согласно приговору суда, она налаживала неофициальный канал связи между американскими политиками и Россией.

По словам Берна, ФБР поручило ему завести романтические отношения с россиянкой, чтобы следить за ней.

По утверждению бизнесмена, операция была одобрена в администрации бывшего президента США Барака Обамы. Согласно его утверждениям, он помогал проводить так же расследования против бывших кандидатов на пост президента США – демократки Хиллари Клинтон и республиканцев Дональда Трампа, Теда Круза и Марко Рубио. В чём состояло расследование, он не уточнил.