Осмотр несогласованных участков грузино-азербайджанской границы отложен

«Совместный осмотр экспертами несогласованных участков грузино-азербайджанской границы отложен на неопределенный срок».

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он отметил, что совместный осмотр экспертами состоится обязательно: «Мы постоянно находимся в контакте с азербайджанскими партнерами. Встреча экспертов создаст хорошую возможность с точки зрения изучения ситуации. После этой встречи состоится второй этап переговоров».

Глава МИД отметил, что дата проведения очередных переговоров по границе проводится согласовывется с азербайджанской стороной.

Д.Залкалиани добавил, что Тбилиси готов ко второму этапу переговоров по вопросам границы: «Мы готовы провести встречу хоть сегодня. Однако, встреча должна состояться на основе двустороннего согласия. Поэтому мы ждем азербайджанскую сторону».