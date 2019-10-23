Оскорбившая Национального героя психолог будет подметать улицы

В Хатаинском районном суде состоялось заседание по иску в отношении психолога Нармин Шахмарзаде, оскорбившей Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Как сообщил ее адвокат Рамиль Рустамов, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейни было объявлено решение.

Н.Шахмарзаде приговорили к 400 часам общественных работ.

По словам адвоката, она будет подметать улицы на территории Хатаинского района.

Отметим, что Н.Шахмарзаде 5 декабря прошлого года через несколько дней после скандального статуса о Национальном герое в Facebook вышла в прямой эфир в соцсети и извинилась перед членами семьи погибшего военнослужащего, отметив, что некоторые сайты исказили ее слова. Мать Национального героя подала на психолога в суд.

Напомним, прапорщик Вооруженных сил Азербайджана Мубариз Ибрагимов погиб, отражая вражескую атаку 18 июня 2010 года в направлении села Чайлы Тертерского района.(oxu.az)