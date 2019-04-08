Оскал «пацифизма»: запредельный цинизм Анны Акопян

Пацифизм, сам по себе, штука хорошая. Выступать за мир, продвигать идеи гуманизма, возвышать свой голос во имя человеческой жизни — все это прекрасно и достойно уважения. Но только в том случае, если все эти правильные слова о мире во всем мире и на каждом его участке звучат со стороны руководителей страны, которая проводит политику мира. В случае же, когда такие речи звучат из уст первых лиц государств-оккупантов, такое сотрясание воздуха не просто пахнет, но и воняет махровым цинизмом.

Приведу конкретный пример. Находящаяся с визитом в США супруга премьер-министра Армении Анна Акопян рассказала о своей инициативе «Женщины во имя мира», основной целью которой является содействие женщин мирному урегулированию карабахского конфликта. Супруга премьера Армении отметила, что в рамках инициативы армянская сторона обратилась не к азербайджанским женщинам, а ко всем сторонам конфликта с призывом сохранять режим прекращения огня.

«Это нужно для того, чтобы не погибали молодые солдаты, стоящие на границе – как с армянской стороны, так и с азербайджанской. Единственный смысл нашей инициативы – сохранить жизнь солдат и не жертвовать ими зря, потому что на протяжении всех лет противостояния у нас были многочисленные жертвы с обеих сторон. Были тысячи жертв, но мы их принесли зря, потому что эти жертвы никак, ни на один сантиметр не приблизили нас к урегулированию конфликта, если не сказать наоборот – отдалили от урегулирования, так как в условиях ненависти мы не можем найти решение конфликта», — сказала Акопян в интервью армянской службе «Голоса Америки».

Да, формально Анна Акопян не занимает никаких государственных постов. Но, ее влияние на премьер-министра РА Никола Пашиняна, и об этом много писала армянская пресса, чрезвычайно велико. Даже Раиса Максимовна Горбачева имела на своего мужа, Михаила Сергеевича Горбачева, влияние едва ли большее, чем имеет Анна на Никола. Влияет она и на кадровую политику, выявляя тех, кто годен, а кто не годен для работы в правительстве РА.

Помимо этого, мадам Акопян решила сыграть в свою игру, изображая «голубку мира», или же «доброго полицейского» на фоне «злого полицейского», роль которого осваивает Никол Пашинян, делающий все более провокационные и ведущие к войне, а не к миру, заявления. Премьер-министр РА, в частности, поддержал главу Министерства обороны Армении Давида Тонояна, который совсем недавно, в ходе встречи с армянской общиной Нью-Йорка, комментируя перспективы урегулирования карабахского конфликта, заявил, что РА меняет формат «территории за мир».

«Я, как министр обороны, говорю: я переформулировал формат «территории в обмен на мир». Мы сделаем прямо противоположное — «новая война за новые территории», — сказал тогда армянский министр. Вот это самое заявление поддержал Никол Пашинян, заявив, что оно является мнением всего руководства РА. То есть, он озвучил позицию официального Еревана, которая состоит в том, что Армения не согласна осуществлять реальные, конкретные шаги к миру и даже заявляет о новых территориальных претензиях к нашей стране.

И вот на фоне всего этого, мы слышим пацифистские речи Анны Акопян. Которая, ясное дело, пытается свалить все с больной головы на здоровую Она льет слезы исключительно по армянским детям, не задаваясь тем самым вопросом, который многократно звучал из уст руководства Азербайджана — что армянские солдаты делают на территории Азербайджана? Есть же 4 резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, согласно которым все армянские вооруженные формирования должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана!

Уверен, что Никол Пашинян нашел время рассказать обо всем этом своей супруге. Но, она продолжает гнуть свою линию. Хотя, совершенно очевидно, что не будь армянских солдат на наших землях, не было бы и их смертей. Да и вообще, перспектива мира была бы куда более большей. Но, как видим, войска не выводят. Плюс, озвучиваются все новые и новые провокационные заявления со стороны Пашиняна и Тонояна. Это путь к новой войне и к новым жертвам. И именно поэтому, речи мадам Акопян звучат бесконечно цинично.