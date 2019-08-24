«Ошибкой» назвали в бундестаге возможное возвращение России в G8

Возвращение России к участию в G7 будет «ошибкой», поскольку такое решение подаст Москве «неверный сигнал». Об этом заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, передаёт РИА Новости со ссылкой на слова политика в беседе с радиокомпанией Deutschlandfunk.

Он поделился, что для повторного приглашения России в «Большую семерку» «нет никаких причин». Парламентарий также обвинил Москву в ведении «активной войны».

«Причина исключить Россию была, поскольку она нарушила основные принципы взаимодействия между государствами, ведет активную войну. И если это не изменится, Россия ни с кем не будет сотрудничать, но ей скажут, чтобы она вернулась в группу, это будет неверным сигналом», — пояснил политик.