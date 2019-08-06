Осенью в Баку пройдет заседание Тюркского совета

Десятое заседание Тюркского совета пройдет в Баку, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре во время выступления на 11-й конференции послов страны. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, заседание Тюркского совета состоится в октябре 2019 года.

Он отметил, что Турция все больше укрепляет отношения с тюркоязычными странами.

«Развитие отношений с тюркоязычными странами является одним из приоритетов внешней политики Анкары», — сказал Эрдоган.

Отметим, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель — развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами (Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан).

| 2019-08-06T15:40:51+00:00 6 августа 2019, 17:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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