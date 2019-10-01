Осенняя сессия ПА ОБСЕ впервые пройдет в Марокко

C 4-го по 6-ое октября осенняя сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ впервые пройдет в Марокко.

Как сообщает Report, на мероприятиях принимут участие члены делегации Милли Меджлиса Азербайджана в структуре — Азай Гулиев, Ульвия Агаева и Таир Миркишили.

Вначале пройдет средиземноморский форум на тему «Модели сотрудничества Север-Юг и экономические отношения Средиземноморского региона в глобализирующемся мире». На обоих мероприятиях обсудят актуальные  вопросы политической ситуации в мире.

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в обсуждениях. Визит завершится 8 октября.

| 2019-10-01T16:59:02+00:00 1 октября 2019, 22:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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