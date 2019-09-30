Осенняя сессия Милли Меджлиса сегодня начала свою работу

Сегодня началось первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана, сообщает Report.

Повестка заседания включает 20 вопросов.

Это поправки в законы «О предупреждении насилия в семье», «О социальной службе», «О государственной заботе больным с рассеянным склерозом», «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения», «О профессиональном образовании», «Об образовании»; «О рекламе», «О правах ребенка», «О дошкольном образовании», «О кинематографии», «О средствах массовой информации», «Об издательском деле», «Об общественном телевидении и радиовещании», «О телекоммуникациях», «О театре и театральной деятельности», «Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих», «О трудовых пенсиях» и «Об Азербайджанском обществе красного полумесяца» и т.д.

| 2019-09-30T12:32:09+00:00 30 сентября 2019, 13:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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