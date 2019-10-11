Осенний пресс-марафон Владимира Зеленского: дыхание ровное

Это был блестящий ход со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его команды. В среду, 10 октября, на фуд-корте Kyiv Food Market в бывшем здании завода «Арсенал» в Киеве прошел его пресс-марафон. Название мероприятия полностью соответствует его сути. С раннего утра и на протяжении многих часов президент Украины отвечал на вопросы огромного числа представителей самых разных изданий из разных стран мира. Говоря конкретнее, спикер Зеленского Юлия Мендель сообщала, что на пресс-марафон аккредитовалось более 300 журналистов.

Кстати, аккредитация была очень легкой. Достаточно было отправить на электронный адрес Офиса президента Украины данные о себе, о представляемом СМИ, оставить контактный номер и все — ты аккредитован! Просто потрясающая, особенно для наших реалий, ситуация. В Азербайджане, увы и ах, журналистов лишили возможности прямого и непринужденного общения с главой государства. И это, на мой взгляд, огромная ошибка со стороны пресс-службы президента. Убежден, что Ильхам Алиев блестяще бы выдержал любой формат общения с представителями СМИ.

Но, вернемся к событиям в Украине. Представители медиа задавали вопросы главе украинского государства группами по 7-10 человек. Они сидели с ним за одним столом, пили воду, могли перекусить тем, что было подано. То есть, никто и никому не указывал, что можно спрашивать у Зеленского, а что нет. Упоминаю об этом неспроста. Дело в том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили весьма своевременно, в день пресс-марафона Зеленского, рассказал, что во время президентского срока Петра Порошенко его конференции были постановочными. Мол, телеканалы Украины получали тезисы и рекомендации по ним, темы эфиров были известны заранее. Отдельно рассылались списки персон нон грата.

В данном конкретном случае все было честно, открыто и интересно. У главы украинского государства интересовались всем, чем только можно. Группы менялись каждые полчаса. Точнее, так планировалось, но всегда есть место человеческому фактору. К примеру, в определенный момент общение Зеленского с представителями СМИ было прервано гражданами, проживающими в Днепре, которые пришли пожаловаться на проблемы личного характера. Зеленский, вынуждено оторвавшись от общения с прессой, выслушал граждан и пообещал разобраться в их проблеме. После чего, общение с прессой продолжилось.

В итоге, все услышали о том, что «формула Штайнмайера», за которую так критиковали президента Украины, тесно связана с законом об особом статусе Донбасса, которого еще нет, а значит и «формула» сама по себе ничего не дает, кроме разблокирования встречи «нормандской четверки». Он опроверг какое-либо введение «формулы Штайнмайера» в действие.

«Как вы знаете, есть временно действующий закон о статусе Донбасса. И он из временного превращается в постоянно действующий. И «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в закон об особом статусе. То есть, пока нет закона об особом статусе – не о чем говорить. Нет никакой формулы. Но это один из шагов навстречу возможности встречи в «нормандском формате». Введения формулы Штайнмайера не произошло. Оно может произойти только в законе об особом статусе. Имплементация этой формулы – в законе. То есть, «формула Штайнмайера» вступает в действие тогда, когда вступает в силу закон об особом статусе. Именно такой порядок. Закон об особом статусе вступает в силу, когда он будет проголосован в Верховной Раде и подписан президентом Украины, как и любой другой закон. Поэтому говорить, что введение «формулы Штайнмайра» произошло, некорректно», — объяснил Зеленский.

Кроме того, президент Украины подтвердил готовность распустить Верховную Раду, если фракция «Слуги народа» не покажет эффективной работы. «Они победили благодаря мне, благодаря поддержке обществом моей фамилии и благодаря тому, что многие из них многое значат в своих регионах. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение, если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу. Это факт», — сказал он. Столь же требователен Зеленский и к министрам.

Выяснилось, что он поставил всем министрам нового правительства испытательный срок, в том числе и министру внутренних дел Арсену Авакову. Он отметил, что глава МВД остался прежним, а вот структуры ведомства были обновлены. «Господин министр Аваков… Я ничего ему не должен. Это я. Но есть правительство, есть премьер-министр. Поэтому есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в Министерстве внутренних дел. Уже есть точно новый человек в пограничниках, я об этом договаривался с министром внутренних дел, говорил с Кабмином. Обновления в Нацгвардии… Там очень много новых людей на среднем уровне. Поэтому есть испытательный срок. Я всем министрам и правоохранителям сказал откровенно – принесите реальные дела до конца года. Не будет – мы всех уволим», – сказал Зеленский. И в этом — весь новый президент Украины. Открытый, доступный для общения, категоричный и четко понимающий, чего он хочет и как этого добиться. Остается пожелать Владимиру Зеленскому и Украине удачи в достижении всего, что сделает эту страну сильнее. Ведь, Украина является важнейшим партнером Азербайджана.