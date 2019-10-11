Осенний деликатес может стать дефицитом: в стране сокращается производство каштанов

В последнее время в Азербайджане уделяется большое внимание выращиванию фундука, и его экспорту за границу, а вот такая орехоплодовая культура, как каштан, оказалась незаслуженно отодвинута на второй план. А ведь в стране есть регионы, которые специализируются именно на выращивании каштана, и один из них – Габалинский.

Так, 10 октября в поселке Хамзали Габалинского района завершился сбор каштанов, который начался в конце сентября. В прошлом году в районе было собранно 415 тонн урожая, в этом году эта цифра по прогнозам должна составить 539 тонн, сообщает Sputnik-Азербайджан.

Фермеры говорят о том, что самый большой урожай, который можно получить с одного каштанового дерева –300 кг. Но после посадки придется ждать десять лет, прежде чем оно начнет плодоносить.

Как рассказал # эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов, к сожалению, за последние три года в Азербайджане площадь под каштаны сократилась на целых 45%, а производство каштанов упало на 25%.

«В сельскохозяйственную сферу пришли новички, которые следуя указу выше стоящих организаций, начали уделять внимание производству фундука. Проводится политика расширения площадей под фундук, на эти цели выделяются минеральные удобрения, поливная вода и другие средства производства, а каштан мало кого интересует. Правда и с фундуком дела обстоят не очень хорошо, продуктивность этих деревьев падает. За последние 5-6 лет она снизилась на 5 центнеров»,–сказал он.

Возвращаясь к каштанам, эксперт отметил, что в 2007 году Азербайджан произвел 1900 тонн каштанов, а в прошлом году – всего 614 тонн, то есть производство сократилось в три раза. В 2007 году мы получали 45,5 центнеров с гектара, а в 2018 году – 20,5 центнеров.

Фермеры столкнулись с тем, что сокращаются сады под каштаны и это не могло не сказаться на цене на этот продукт, а ведь он и без того дорогой, подчеркнул В.Магеррамов. По его словам, те, кто курируют сельское хозяйство, не учитывают тот факт, что продуктивность каштана в два и более раз выше, чем у фундука, и стоимость его выше.

«Так как каштана в стране производится очень мало, то если что-то и идет на экспорт, это какой-то мизер. Нам сейчас хотя бы внутренний спрос на него удовлетворить»,–говорит эксперт.

Некоторые винят в сокращении числа каштановых деревьев изменение климата, мол, всему виной засуха. Но, как отмечает В.Магеррамов, изменение климата влияет на все растения, а не только на каштан. Повышение температуры воздуха является стрессовым фактором для растений. Но каштанов стало меньше не из-за этого, с засухой легко бороться при помощи правильного полива. У нас достаточно поливной воды, главное правильно ее распределять.

Каштаны выращивают преимущественно в Габала, Огузе и также в Шеки-Закатальской зоне.

«Фермеры, которые занимаются выращиванием данной культуры, знают агротехнические мероприятия, но им нужно оказывать помощь на начальном этапе. В советское время страна была заинтересована в наращивании производства каштана, а потому делалось все необходимое для получения желаемого результата. Сейчас рынок сбыта в руках олигархов. Люди с трудом выращивают каштаны, а продают результаты своего труда за бесценок. Ну а те, кто приобрели у них продукт, затем продают его втридорога. То же самое и с фундуком. Этот момент нуждается в регулировании»,–подчеркнул В.Магеррамов.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил #, что каштаны сейчас стоят недешево. Так, упаковка очищенных замороженных каштанов из Габала обойдется в 14 манатов. Неочищенные каштаны стоят на порядок дешевле. Азербайджан, как говорит эксперт, выращивает слишком мало каштанов, так что об их экспорте и говорить не стоит, их недостаточно даже для внутреннего рынка. И хотя это не тот продукт, который люди употребляют ежедневно, он должен быть более доступен, чем сейчас.

Одна из причин того, что каштановых деревьев стало меньше, по словам эксперта, то, что несколько лет назад какая-то их часть погибла в результате болезни. Особенно много деревьев погибло в Закаталах и Габала.

«Изменение климата тоже внесло свою лепту, ведь чем жарче, тем больше различных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Потому нужны новые сорта, более выносливые. Я,–говорит Н.Агаев,– сторонник того, чтобы садоводы сажали такие деревья, которые живут много лет. Каштан как раз относится к долгожителям».

По словам вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдина Исмаилова, выращивание каштановых деревьев выгодно для фермеров и может стать для них источником неплохого дохода. По его словам, сейчас интерес к этой культуре начинает расти.

«Каштаны можно продавать сырыми и жареными, можно делать из них муку, они широко используются при изготовлении кондитерских изделий. Кстати, во многих странах мира торгуют жареными каштанами на улице. И у нас можно организовать такой бизнес. Этот продукт будет пользоваться большим спросом не только у местных жителей, но и у туристов»,–считает он.

Дж.Исмаилов убежден, что пустующие земли надо засаживать плодовыми деревьями и, в частности, каштанами.