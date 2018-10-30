Осень готовит топливные сюрпризы?

Работы по модернизации и реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода вновь привлекли внимание к ценам нефтепродуктов. В любом случае, данное обстоятельство усилит зависимость цены автомобильного топлива от среднемировых показателей, уверены в экспертных кругах.

Напомним, что правительство Азербайджана до конца текущего года освобождает импорт бензина с октановым числом 92 (АИ-92) от таможенных пошлин. Ранее ставка таможенной пошлины для этого вида бензина составляла 15 процентов. Другим решением Кабинета министров ставка акцизного налога при импорте бензина АИ-92 снижена с 200 манатов за одну тонну до одного маната. Оба решения Кабмина не будут распространяться на авиационный бензин. Они вступили в силу с 1 октября сего года и будут действительны в течение трех месяцев.

«Складываются весьма прозрачные обстоятельства, позволяющие судить о перспективах подорожания автомобильного топлива», — уверен эксперт-экономист Губад Ибадоглу. С его слов, в октябре было приостановлено производство на единственном в стране нефтеперерабатывающем заводе НПЗ им. Гейдара Алиева, что увеличило потребность в импорте. Эксперт ожидает, что в результате этого стоимость бензина привяжут к ценам на мировом рынке. «Кроме того, на заседании Кабинета Министров по социально-экономическим результатам девяти месяцев этого года, президент страны выступил с заявлением о производстве бензина по стандартам Евро-5 на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе», — отметил экономист.

С его слов, все это предвещает рост цен на нефтепродукты, включая бензин, дизельное топливо, и горюче-смазочные материалы: «Сначала правительство, отменив пошлины и акцизы, приблизит стоимость импортного бензина к региональным ценам, затем же ожидается применение цен, соответствующих евростандарту и AzEuro-5, к прочим маркам топлива», — другим поводом для подорожания Ибадоглу рассматривает усилившийся в результате недавнего повышения разрыв в ценах между премиальными и «социальными» марками топлива. На сегодняшний день дизель в три раза дешевле марки Super Euro-98.

Доля потребления дизельного топлива в стране растет соответственно повышению стоимости бензина. И наконец, наблюдается ситуация резкого спроса на дизель и бюджетный Aİ- 92. В то же время структура импорта транспортных средств также повышает вероятность подорожания популярного топлива. Ведь только с начала года количество импортируемых в страну автомобилей увеличилось в 2,6 раза (с 4468 до 11700 единиц) по сравнению с отчетным периодом прошлого года. При этом в общих показателях ввозимых автомобилей преобладают изношенные малолитражные машины.

Тем временем, SOCAR уже начала импорт из России автомобильного бензина марки AI-92, сообщил представитель компании по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов. С его слов, всего из России планируется импортировать около 30 тыс. тонн бензина (марки AI-92 — ИФ) и столько же — из Европы. Также некоторое количество бензина — около 10-15 тыс. тонн — может быть импортировано из Туркменистана. Первые поставки осуществляются из России — около 16 тыс. тонн топлива уже загружено и из них 8,7 тыс. тонн уже доставлено в Азербайджан.

Он пояснил, что ежегодно Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева (БНПЗ) производит определенное количество топлива на запас на время проведения на предприятии плановых ремонтных работ. Однако виду того, что на заводе параллельно ведутся и работы по модернизации, направленные на производство более качественного топлива, период ремонтных работ также удлиняется.

Именно в этой связи возникает ежегодная необходимость во временном импорте бензина из-за рубежа. В начале ремонтных работ спрос (на автомобильный бензин AI 92 -ИФ) на местном рынке покрывается за счет собственных запасов, а в последующие дни — за счет импорта. При этом с начала ноября планируется постепенное восстановление полномасштабного производства на отдельных установках БНПЗ.

Напомним, что SOCAR с 1 октября сего года частично приостановила работу БНПЗ им. Г.Алиева для проведения плановых ремонтных работ. В среднем, ремонтные работы продлятся около месяца. В частности сообщается, что проведенные работы увеличат мощности переработки БНПЗ с шести до 7,5 миллиона тонн нефти ежегодно, и страна не только покроет потребности в бензине АИ-92, но и начнет его экспорт.

Однако до этого времени внутреннему рынку предстоит пережидать периоды относительного дефицита, по мере перехода производственных мощностей на новое оборудование и технологии. Компенсировать эти переходные периоды возможно только за счет импорта, и последнее решение Кабмина однозначно говорит о намерениях правительства обеспечить стабильность внутренних цен на топливо, однако для импортируемого бензина они все же будут зависеть от среднемировых показателей.

Остановка завода на ремонт может создать необходимость в импорте в Азербайджан автомобильного бензина марки AI-92 для обеспечения внутреннего спроса. Речь шла об импорте до 80 тыс. тонн. Решением Кабинета министров с 1 октября 2018 года сроком на 90 дней таможенные пошлины на ввоз в Азербайджан автомобильного бензина AI-95 и AI-92 снижены с 15% до нуля. Бакинский НПЗ производит только бензин марки AI-92.

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