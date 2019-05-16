Конгрессмены США предложили ввести санкции против Турции

Двухпартийная группа законодателей внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США резолюцию, предлагающую ввести санкции в отношении Турции, если Анкара не откажется от закупок у России зенитных ракетных систем С-400, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте комитета по иностранным делам, передает «Интерфакс».

«Турция — давний союзник, но перед ними стоит четкий выбор. Если Анкара купит российские ракетные системы, США должны немедленно ввести санкции и выгнать Турцию из программы F-35. Наша двухпартийная резолюция должна быть воспринята как четкое заявление Конгресса о том, что Турция должна выбрать: партнерство с Россией или союзниками по НАТО. Надеюсь, (президент Реджеп Тайип — ИФ) Эрдоган примет правильное решение. От этого зависит будущее нашего союза», — заявил старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей, один из авторов документа Майкл Маккол.

Согласно проекту резолюции, законодатели призывают Турцию отказаться от закупок российских С-400. В ином случае Палата представителей грозит применением санкций в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ( CAATSA) от 2017 года .

Кроме того, в случае если Анкара все же приобретет российские зенитные ракетные комплексы С-400, конгрессмены призывают «к завершению участия Турции в программе производства F-35 и поставок F-35».

«Послание Турции ясно: существует широкий, двухпартийный консенсус о том, что если Турция пойдет дальше и приобретет С-400, она не должна получить F-35. Существует слишком много серьезных последствий для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. Турция должна отказаться от своего приобретения и ,вместо этого, сотрудничать с Соединенными Штатами во многих областях, где в наших общих интересах работать вместе», — заявил один из авторов , член Палаты представителей Кевин Маккарти.

Среди авторов резолюции также глава комитета по иностранным делам Элиот Энгель, лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер, председатель комитета по ассигнованиям Нита Лоуи, Кей Грейнджер, глава юридического комитета Джеррольд Надлер и Дуг Коллинз.

Ранее сообщалось, что российские ЗРК С-400 могут быть установлены на юге и западе Турции.

По предварительным данным, они могут быть установлены на западе Турции и в провинциях на побережье Эгейского моря, а также на границе с Сирией в провинции Хатай.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», — сказал Чавушоглу.

Как заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео, Соединенные Штаты полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, технически невозможно.

«Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400», — сказал он.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», — сказал Эрдоган.

Напомним, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция — первое государство — член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.