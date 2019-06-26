Ормузский кризис показал, что к войне не готовы ни Иран, ни США

26 июня на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, заявил о том, что Вашингтон и Тегеран должны урегулировать разногласия посредством диалога и призвал стороны к сдержанности.

«Мы будем убеждать американских и иранских коллег в том, что надо отойти от этой опасной черты и начать регулировать противоречия через цивилизованный диалог. Конечно, это предполагает прекращение политики ультиматумов, санкций и шантажа», — подчеркнул министр.

В этой связи Лавров напомнил о российском предложении, которое предполагает начать диалог между арабскими государствами Персидского залива и Ираном. «Наша идея представляет собой альтернативу тому пагубному курсу, на который пытаются толкнуть регион так называемые ястребы», — подчеркнул глава МИД РФ.

«Это будет губительно и для региона Ближнего Востока, и для Северной Африки. Это будет международный кризис», — резюмировал Лавров.

Комментируя ситуацию # эксперт по Ближнему Востоку Игорь Панкратенко сказал, что вполне логично, что США наращивают давление, стремясь принудить Тегеран к заключению нового Соглашения, СВПД 2.0, — но только на американских условиях.

«Ну а Иран, в свою очередь, пытается сохранить то, что было подписано в 2015 году, то есть — прежний текст и условия, под которыми, кстати, свою подпись поставили и США. Причем, Тегеран действует достаточно нервно, балансируя на грани, поскольку реальных рычагов переломить ситуацию у него не слишком много — нет у него рычагов политического давления ни на Вашингтон, ни на Европу», — сказал эксперт.

По его словам, как показал Ормузский кризис, за развитием которого с волнением следили два последних месяца, к войне не готовы ни Иран, ни США, пусть и причины этой неготовности разные.

Панкратенко отметил, что у Ирана пока еще достаточно сил противостоять внешнему давлению.

«Более того, чем оно, это давление сильнее, тем сильнее консолидация иранского общества вокруг своего руководства. Это тот феномен, о котором архитекторы антииранской политики на Западе зачастую, к сожалению, забывают», — сказал он.

Аналитик, говоря о возможных последствиях, сказал, что главное четко определить, что подразумевается под «ударом».

«Если это будет разовая акция, которую планировал Трамп — это одно, неприятно, с осложнениями, но не слишком критично. Если же под «ударом» мы понимаем маловероятное развязывание полномасштабных военных действий, то это будет конец стабильности и порядка на Ближнем Востоке и в прилегающих к нему регионах, такой мини апокалипсис, затрагивающий огромное количество стран», — резюмировал он.