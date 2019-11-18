Оригинальный метод продвигать доверие

В конце октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «идет диалог при посредничестве секретариата ОБСЕ между сторонами конфликта о взаимных визитах журналистов из Азербайджана и Армении чтобы чуть-чуть разрядить обстановку и продвигать атмосферу доверия».

Как стало известно из местных СМИ, 17-19 ноября в Азербайджан должна была приехать группа армянских журналистов из Армении.

Примечательно то, что официальный Баку ничего не сообщает о визите армянских журналистов в Баку. То же самое касается визита в Армению азербайджанских журналистов, который якобы должен состояться 18-19 ноября.

Не делится информацией об этом проекте и армянская сторона, лишь советник президента Армении Теван Погосян заявил, что с обеих сторон в проекте участвуют по три журналиста. Однако об их программе ничего не известно. https://rusarminfo.ru/2019/11/18/u-armyan-i-azerbajdzhancev-est-obshhij-sekret-vizity-zhurnalistov/

Как стало известно агентству «Turan» из информированных дипломатических источников, 18 ноября армянские журналисты должны встретиться с представителями гражданского общества Азербайджана.

Как сообщил тот же источник «Turan», идея взаимных визитов принадлежит МИД России.

На запрос #, МИД Азербайджана заявил, что «не собирается комментировать эту информацию».

Как стало известно #, «сегодня встреча состоялась, и диалог был не на политические темы».

Комментируя визит армянских журналистов в Баку, заместитель директора информационного агентства «Turan» Шахин Гаджиев, сказал, что для журналистов это очень серьезная и ответственная поездка.

«Для журналиста знать, что происходит в стране, с которой он находится в конфликте и какие там настроения, какие идеи, какое состояние общества и все остальное – это очень важно и интересно. Поэтому более интересную поездку не придумать. Что касается остальных вопросов, то здесь есть очень важный политический аспект и фактор», — сказал он.

Гаджиев также отметил, что эта встреча исходит от посредников МГ ОБСЕ и рассматривается как одна из мер укрепления доверия.

«Насколько это будет способствовать миру – это другой вопрос. Здесь, конечно, больших ожиданий нет. Причины ясны, в обеих странах очень много негатива и в плане восстановления доверия и улучшения взаимоотношений. Одной встречей это не решить – это очень долгосрочный процесс. Но когда-то надо было начать. В целом я оцениваю это позитивно. Тут еще очень важно, кто поедет, и насколько эти журналисты объективны, насколько хорошо они знают проблему. Эти люди должны быть хорошо подготовлены», — добавил он.

По его мнению, журналисты никогда не определяли атмосферу, она постоянно определяется политическим руководством стран.

«Я был в Ереване в начале февраля этого года, до меня там был Эйнулла Фатуллаев в 2005 году. После этого отдельно там был Рауф Миркадыров. Но обмен делегациями прекратился давно. Дело в том, что когда едут журналисты, они делятся своими впечатлениями и, как правило, это носит информационный характер. Наивно полагать, что армянские журналисты будут в восторге от услышанного и увиденного тут, и будут писать, что «какие мы дураки, что воюем с Азербайджаном. Давайте мириться и идти на уступки», — подчеркивает журналист.

То же касается и азербайджанских журналистов, подчеркивает эксперт.

«Вопрос в том, что для журналистов важно донести объективно до своего общества. Что пишут наши СМИ и показывает наше телевидение? «Армения скоро умрет от голода». Это не информация, а пропаганда. Должна быть реальная картина ситуации, чтобы в обществе думали и искали решения проблемы. Вот задача, которая стоит перед журналистами. Переоценивать или недооценивать подобного рода поездки не стоит», — сказал он.

В свою очередь политолог Ахмед Алили сказал, что это очень позитивный долгожданный шаг.

«Обмен опытом и информацией, а также налаживание доверительных отношений между странами очень важный элемент во взаимоотношениях. Это также важно для миротворчества. В этих проектах заинтересовано в первую очередь МГ ОБСЕ. Армянская сторона лоббирует интенсивность обсуждения на экспертном уровне, в то время как на уровне официальных лиц заинтересованности в этом меньше.

Им сейчас важно активизировать роль гражданского общества в процессе урегулирования, так как и Пашинян и его близкое окружение – это выходцы из гражданского общества. Поэтому для них это важно. Считаю, что и азербайджанская сторона должна активизироваться в этом направлении», — резюмировал он.

Визиты азербайджанских депутатов, политиков в РА, так же как и посещение армянскими депутатами и политиками Азербайджана – не новость. Зачем надо было «засекречивать» взаимные визиты журналистов – непонятно. Надеемся, что МИД Азербайджана прервет молчание и объяснит, почему возобновились визиты журналистов и почему это произошло по указке господина Лаврова.

Примечательно, но сегодня у здания МИД Азербайджана ряд журналистов устроили акцию протеста против визита армянских коллег в Баку.