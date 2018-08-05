Орхана Джемаля невозможно похоронить?

Родственникам погибшего в Центральной Африке журналиста Орхана Джемаля сообщили, что заключение о его смерти, подписанное консулом РФ в ЦАР, потеряно.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на друга и коллегу покойного Максима Шевченко.

«Мстительность тупых властей, не знавших, что делать с Орханом при жизни, не знает предела», — написал Шевченко. По его словам, без этого документа Джемаля нельзя похоронить.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии к посту Шевченко предположила, что заключение о смерти было потеряно авиаперевозчиком.

5 августа самолет авиакомпании Air France с телами трех убитых в Центральной Африке российских журналистов приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской Республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Жена Орхана Джемаля Ирина Гордиенко сообщила The Bell, что узнала по фотографии тело мужчины. Она также сказала, что с ней связалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая пообещала как можно быстрее вернуть тело.

В ЦАР журналисты снимали материал о российских наемниках ЧВК «Вагнер». По данным источников Громадского, близких к Орхану, журналисты снимали проект о российском присутствии в Центральноафриканской Республике.

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