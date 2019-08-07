Организация, отмечавшая день рождения Гитлера в Польше, распущена

Польский суд прекратил деятельность организации «Гордость и современность», члены которой в 2017 году организовали празднование дня рождения Адольфа Гитлера, сообщает агентство РАР.

В начале прошлого года в Польше разразился серьезный скандал после репортажа телеканала TVN24 о том, как журналисты инкогнито побывали на мероприятиях, проведенных общественной организацией «Гордость и современность». В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где оно проходило, были развешены флаги со свастикой, звучали нацистские марши, тосты, нацистские приветствия.

«Районный суд Гливиц принял решение в среду о прекращении деятельности организации «Гордость и современность», — говорится в сообщении.

По словам судьи, вынесшей решение, «характер этого события (празднования) не вызывает сомнений», что речь идет о «чествовании Гитлера».