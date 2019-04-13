Организаторы протеста в центре Белграда заявили о проведении новой акции через неделю

Организаторы протеста «Все как один. Один из пяти миллионов», прошедшего в субботу в центре Белграда, заявили о проведении новой акции через неделю, если правительство не услышит «требования народа». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

«Мы дадим власти семь дней, чтобы услышать наши требования. Если через семь дней нас не услышат, мы соберемся в еще большем числе», — заявил ведущий митинга со сцены. Ранее протестующие уже назначали «крайний срок», после которого «народ сметет тоталитарный режим». Этой датой было 13 апреля, тем не менее акция прошла мирно и без происшествий.

Субботняя манифестация заявлялась как самый крупный протест оппозиции за четыре месяца.

| 2019-04-14T00:12:36+00:00 14 апреля 2019, 02:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss