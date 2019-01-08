Организаторы представили логотип конкурса «Евровидение-2019»

«Треугольник, одна из древнейших форм в мире, является краеугольным символом, который повсеместно встречается в искусстве, музыке, космологии, представляя связь творчества и природы. Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо, как звезды будущего, которые соберутся вместе в Тель-Авиве на песенный конкурс «Евровидение» 2019 года», — объяснили значение логотипа его создатели.