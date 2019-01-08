Организаторы представили логотип конкурса «Евровидение-2019»

Во вторник стало известно, как выглядит официальный логотип международного песенного конкурса «Евровидение», который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве, передает РИА Новости.
«Вдохновленные лозунгом мероприятия «Евровидение-2019» Dare to Dream (Позволь себе мечтать), Европейский вещательный союз (EBU) и израильская телерадиовещательная корпорация «Кан» рады представить дизайн мероприятия этого года: три треугольника, которые сияют вместе, как Золотая Звезда», — говорится в сообщении на официальном сайте «Евровидения».
«Треугольник, одна из древнейших форм в мире, является краеугольным символом, который повсеместно встречается в искусстве, музыке, космологии, представляя связь творчества и природы. Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечное звездное небо, как звезды будущего, которые соберутся вместе в Тель-Авиве на песенный конкурс «Евровидение» 2019 года», — объяснили значение логотипа его создатели.
Похожий дизайн будет отображен и в оформлении главной сцены «Евровидения 2019», которая будет установлена в Выставочном центре Тель-Авива, говорят хозяева международного конкурса нынешнего года.