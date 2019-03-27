Организаторы подготовили план на случай ЧС во время Евровидения в Израиле

Европейский вещательный союз (EBU) внимательно следит за ситуацией в Израиле и разработал план действий на случай чрезвычайной ситуации в регионе, заявили РИА Новости в EBU.

«Безопасность всегда представляет исключительную важность для EBU. Мы продолжаем работать вместе с Израильской корпорацией телерадиовещания и соответствующими властями Израиля для обеспечения безопасности всех, кто готовится приехать на «Евровидение» в мае. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в Израиле», — заявили в EBU.

В то же время, в союзе подчеркнули, что всегда существует план на случай чрезвычайной ситуации.

«Если когда-либо возникнет ситуация, при которой конкурс не сможет пройти в выбранном городе, всегда существует план действий в чрезвычайной ситуации, и это нормально при планировании таких больших событий с участием международных игроков», — добавили в комитете в ответ на вопрос о том, будет ли отменен или перенесен конкурс в случае эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.