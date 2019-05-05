Организаторы «Евровидения» в Израиле заявили, что ситуация в Газе не повлияет на конкурс

Конкурс «Евровидение-2019» в Тель-Авиве пройдет как планировалось, без изменений, несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа. О этом сообщила в воскресенье израильская корпорация общественного вещания Kan, которая отвечает за проведение смотра.

«В соответствии с указаниями Управления тыла все события конкурса «Евровидение» пройдут как планировалось, без изменений. Подготовка проходит в рутинном режиме. Делегации продолжают репетировать, готовясь к конкурсу «Евровидение», которой пройдет в Выставочном центре Тель-Авива, артисты и делегации счастливы, что находятся в Тель-Авиве и представляют свои страны», — говорится в заявлении корпорации.

Два полуфинала «Евровидения-2019» пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая. Ведущими «Евровидения-2019» станут израильская супермодель Бар Рафаэли и телеведущий и шоумен Эрез Таль.(ТАСС)

| 2019-05-05T15:09:21+00:00 5 мая 2019, 16:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss