Организаторов пикета Нацсовета сегодня пригласили в ГУП

Члены инициативной группы по проведению санкционированного 8 октября пикета – Ибрагим Ибрагимли и Эльданиз Гулиев сегодня были приглашены в Главное управление полиции города Баку. Они были предупреждены о необходимости соблюдения требований законодательства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Управления.

Подчеркивалось, что полиция будет пресекать незаконные действия и не позволит озвучивать лозунги, призывающие к насилию и розни. Организаторам и 50 участникам пикета было рекомендовано действовать в рамках закона.

| 2019-10-05T14:18:46+00:00 5 октября 2019, 16:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss