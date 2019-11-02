Орешкин заявил о влиянии договоренностей США и Китая на мировую экономику

Достижение торговых договоренностей между Китаем и США сможет стабилизировать ситуацию в мировой экономике, но только на ближайшее время, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что если говорить про краткосрочную историю, про историю на ближайший год, то, конечно же, достижение договоренностей только приветствуется, потому что оно стабилизирует общую ситуацию, и ситуация перестанет ухудшаться. Но в любом случае мировой торговле, мировой экономике уже нанесен непоправимый ущерб, потому что понятно, что теперь в ожидания всех экономических агентов заложен возможный негативный сценарий», — сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос во время саммита Совета глав правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его мнению, перемирие между США и Китаем носит скорее тактический, а не стратегический характер, так как противоречия двух стран настолько глубоки, что рано или поздно выйдут на поверхность. Кроме того, министр предположил, что до американских выборов 2020 года интенсификации конфликтов не произойдет.

Днем ранее сообщалось, что США и Китай в ходе телефонных переговоров пришли к компромиссу по основным вопросам торгового соглашения. В министерстве торговли КНР отметили, что стороны провели «серьезные и конструктивные дискуссии» по основным коммерческим вопросам и обсудили договоренности о следующей консультации.

14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которой страны достигли договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции. Одним из ее условий было именно то, чтобы стороны не ждали подписания соглашения около трех-четырех недель, а сразу приступили к закупкам.

Очередной раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином состоялся 10 и 11 октября. По их итогам стороны договорились отложить введение пошлин на китайские товары, ввозимые в США, до 15 октября.

11 октября появилась информация о том, что торговая война между странами может быть приостановлена. Отмечалось, что в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры (air.ru).