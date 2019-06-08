Орешкин: Россия и Республика Беларусь ведут обсуждение возможности создания единой валюты

Россия и Беларусь обсуждают возможность создания единой валюты в рамках союзного договора. Это станет возможным в условиях создания единого экономического пространства, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с  коллегой из Республики Беларусь Дмитрием Крутым, передаетend Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

«Вы говорили про единую валюту — да, этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать», — сказал Орешкин.

Министр торговли Республики Беларусь , в свою очередь, отметил, что в самом союзном договоре написано, что единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.

«Вопрос единых валют — это вопрос центральных банков. ЦБ и в России, и в Республике Беларусь независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президента», — напомнил Орешкин.

Встреча двух  прошла в субботу на полях ПМЭФ-2019. Коллеги обсудили дорожную карту по выполнению союзного договора, который был заключен между странами в 1999 году.

| 2019-06-08T15:43:31+00:00 8 июня 2019, 15:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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