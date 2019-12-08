Орешкин рассказал об итогах переговоров России и Беларуси

Россия и Беларусь имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По его словам, у сторон осталось небольшое количество спорных вопросов.

«Сегодня был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены», — отметил министр.

Орешкин заявил, что уже с понедельника Москва и Минск начнут на экспертном уровне детальную проработку указаний, полученных на этих переговорах, чтобы все сформулировать дорожные карты.

«Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам», — сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития также сообщил, что у Путина и Лукашенко также намечена встреча 20 декабря в Санкт-Петербурге. При этом президенты и премьеры могут созвониться или провести дополнительную встречу, добавил Орешкин.