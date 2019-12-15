Ордер на арест Моралеса выпишут через несколько дней

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни. С таким заявлением выступила в субботу и.о. главы южноамериканского государства Жанин Аньес.

«Эво Моралес не уважал даже конституцию, которую они (партия экс-президента — прим. ТАСС) переписали. Он знает, что в случае возвращения должен будет ответить перед страной, что у него есть неоплаченные счета перед правосудием <…>. Разумеется, в ближайшие несколько дней этот ордер на арест будет выдан, потому что мы уже подали соответствующие ходатайства», — сказала она в ходе общения с журналистами, видеозапись которого была размещена на странице газеты «Тьемпос» в Facebook. По мнению и.о. президента, действия Моралеса можно квалифицировать как «подстрекательство к мятежу и терроризму».

Аньес также обратилась к экс-главе государства с просьбой соблюдать статус политэмигранта и «оставить Боливию в покое». «Нам удалось добиться примирения, и мы не позволим снова украсть у нас выборы. <…> Боливия нуждается в переменах», — заявила политик.

Моралес в настоящее время находится в Аргентине. Как стало известно в четверг, он подал прошение о предоставлении ему статуса беженца в этой стране.(ТАСС)