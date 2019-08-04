Опять проблемы с Sukhoi Superjet 100

Российский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минеральных водах. Такое решение командир корабля принял из-за разгерметизации салона.

Самолет летел из Элисты в Сочи, передает «Интерфакс» сообщение анонимного источника в органах надзора за воздушным движением.

На борту находился 81 человек. Борт совершил посадку без происшествий, news.ru.

При выполнении маршрута из Южной Кореи во Владивосток у лайнера Sukhoi Superjet 100 треснул верхний слой лобового стекла, рассказали в обслуживающей лайнер компании «Якутия». В салоне находились 69 пассажиров, включая одного ребёнка. В результате инцидента никто не пострадал.