«Опять про море…» или как Госкомимущество борется с захватчиками

Указ «О некоторых мерах по урегулированию береговой линии Каспийского моря в Азербайджанской Республике» был подписан президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым 13 января 2003 года. Но, несмотря на это, захват побережья продолжается.

Добраться до старых пляжей практически невозможно. Морское побережье поделено на участки между разными группами, строятся ограждения, возводятся виллы, кафе, рестораны. А Государственный комитет по имущественным вопросам каждое лето сообщает о проведении мониторингов…

На днях Госкомитет сообщил об очередном мониторинге по использованию земельных участков, расположенных на 20-50 метровой прибрежной защитной полосе Каспийского моря.

«В результате рейдов был проведен мониторинг 190 пользователей земли Сабунчинского, Хазарского, Сураханского, Хатаинского и Гарадагского районов, а также на 20-50 метровой прибрежной защитной полосе Каспийского моря на территории Сумгайыта.

В результате нарушения требований законодательства по 50 случаям был составлен протокол в отношении лиц, совершивших административное правонарушение, применены штрафы.

В ходе мониторингов было выявлено проведение отдельными лицами незаконных строительных и оградительных работ, необоснованное присвоение земельных участков на землях прибрежной защитной полосы Каспийского моря, находящихся в государственной собственности.

Во время проводимых рейдов и мониторингов незаконные строительные работы на таких земельных участках останавливаются.

В отношении некоторых земельных пользователей, не представивших документы, были применены штрафы, документы по присвоению представлены в МВД», — говорится в сообщении Госкомимущества.

Стоит отметить, что все проведенные рейды заканчиваются одинаково: материалы на незаконно захваченные земельные участки на прибрежной полосе, передаются в Министерство внутренних дел страны.

Мы решили выяснить, собирается ли Госкомимущество наконец принять конкретные меры относительно сноса незаконных строений?

«Мы не имеем право сносить незаконные строения. Такое решение может принять только суд», — заявил «Зеркало» глава пресс- службы Государственного комитета по имущественным вопросам Гулу Халилов.

По словам Халилова, Государственный комитет вовсе не ограничивается обращениями в суд.

«Мы также обращаемся в органы прокуратуры относительно возбуждения уголовного дела в отношении захватчиков побережья», — сообщил пресс- секретарь.

Как отметил Гулу Халилов, Госкомимущество проводит свои мониторинги не только в июле. «Мы постоянно проводим мониторинги. Просто сегодня вопрос захвата Каспия является очень актуальным», — сказал Гулу Халилов.

По словам правозащитницы Мирвари Гахраманлы, дворцы, виллы и центры отдыха на побережье Каспия строят вовсе не рядовые граждане, а крупные олигархи. «А они, прежде чем приступить к строительству, естественно за взятки, запасаются всеми необходимыми документами, в том числе и из Госкомимущества. Неудивительно, что обращения Госкомимущества в суды остаются без ответа», — уверена Мирвари Гахраманлы «Зеркало».

В свою очередь глава пресс- службы исполнительной власти Сумгаита Эйваз Годжаев заявил, что строения на Сумгаитском побережье построены с соблюдением всех требований закона.

Интересно какого? Этого он нам не сказал.

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