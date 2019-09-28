Опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Трампа уговорил его однопартиец

Американский политик от Республиканской партии Митч Макконнелл призвал главу США Дональда Трампа опубликовать стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, он призвал президента Соединенных Штатов сделать это, чтобы подтвердить заявление Трампа, что в их разговоре с Зеленским не было ничего предосудительного.

По словам сенатора, обвинения против американского лидера являются смехотворными.

Он отметил, что ознакомился с разговором между двумя главами государств.

«Если это отправная точка для процесса импичмента, то демократы перегнули палку», — подчеркнул Макконнелл. (gazeta.ru)