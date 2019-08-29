Опубликованы рендеры гибкого Samsung Galaxy Fold 2

В Сети появились рендеры будущего «гибкого» смартфона Samsung Galaxy Fold 2. Известно, что его предшественник еще не успел выйти на рынок, тем не менее производитель уже запатентовал вторую модель. Об этом пишет LetsGoDigital.

Создателями рендеров выступили представители сайта LetsGoDigital, которые нарисовали их на основе чертежей.

Изображения позволяют рассмотреть, что смартфон будет иметь две версии. Одна будет складываться горизонтально, в то время, как вторая — вертикально, сообщает korrespondent.net.

При этом вместо специальной пленки, из-за снятия которой в прошлый раз возникло множество поломок, на этот раз будет ультратонкое гнущееся стекло.

Предполагается, что диагональ экрана составит 8 дюймов, а процессор в основе будет из серии Snapdragon. Характеристики устройства пока остаются неизвестными.