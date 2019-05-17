Опубликованы планы США по развалу России

Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России. Как передает Газета.Ru, об этом сообщают «Вести.Ru».

Как отмечается, доклад называется «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций».

Согласно ему, для развала страны необходимо создавать на внешнем контуре конфликты в бывших республиках СССР, а также оказывать поддержку террористам в Сирии и втягивать Россию в гонку вооружений.

Помимо этого, в докладе сказано, что следует подорвать изнутри страну, устроив там революцию и поддержав оппозиционные политические группировки и СМИ.

После каждого пункта просчитываются все возможные риски и степень достижения поставленной цели.

| 2019-05-17T23:07:59+00:00 18 мая 2019, 04:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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