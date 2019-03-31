Опубликованы окончательные данные Национального экзит-пола Украины

Организаторы национального экзит-пола обнародовали данные по голосованию на президентских выборах в Украине по состоянию на 20:00.

Согласно уточненным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%).

Далее идут Юлия Тимошенко (14,2%), Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

Игорь Смешко набирает 6,5%, Олег Ляшко — 4,7%, Александр Вилкул — 4,0%, Руслан Кошулинский — 1,8%, пишет korrespondent.net.

Национальный экзит-пол проводили «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова.

В экзит-пол не попали те, кто голосует за границей, дома, в больницах, в тюрьмах.

Напомним, второй тур выборов должен состояться 21 апреля.