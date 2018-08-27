Опубликовано видео стрельбы на соревнованиях по киберспорту во Флориде

В сети появилось видео момента стрельбы на соревнованиях по киберспорту в американском городе Джексонвилле (штат Флорида).

На кадрах запечатлена прямая трансляция турнира по игре Madden NFL. В какой-то момент на записи раздаются выстрелы и крики. После этого эфир обрывается.

Инцидент произошел 26 августа в развлекательном комплексе Jacksonville Landing. По словам очевидцев, стрельбу открыл один из участников соревнований после того, как проиграл в видеоигре. Молодой человек застрелил минимум четырех человек, ранил 11 и покончил с собой.

О происшествии доложили президенту США Дональду Трампу.

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