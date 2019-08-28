Опрос: Зеленский побил рекорд доверия среди всех президентов Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% граждан, о чем свидетельствует данные исследования, проведенные украинским фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

«Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел», — сказала журналистам директор фонда Ирина Бекешкина, информируя о результатах опроса.

По данным исследования, сказала Бекешкина, 63% граждан положительно оценивают первые шаги Зеленского на посту главы государства.

Кроме того, сообщила она, опрос показал, что позитивный баланс среди политических лидеров имеют члены команды Зеленского — глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков с балансом доверия/недоверия «плюс 25», у руководителя офиса президента Андрея Богдана этот показатель составил «плюс 5».

В то же время, сказала эксперт, другие лидеры политических сил, которые вошли в новый парламент, имеют отрицательный баланс доверия. Антирекорд среди них принадлежит экс-президенту Украины, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко с результатом «минус 72».(ТАСС)