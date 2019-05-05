Определился победитель «Бакинского марафона-2019» среди женщин

Определился победитель «Бакинского марафона-2019» среди женщин, сообщает Trend.

Победительницей марафона среди женщин стала украинка Валентина Полтавска.

Напомним, что сегодня при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева проходит «Бакинский марафон-2019».

«Бакинский марафон-2019» нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.

Марафон, который проводится под девизом «Победи ветер!», организуется уже четвертый год подряд.

«Бакинский марафон-2019» с маршрутом протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского Олимпийского стадиона.