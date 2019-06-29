Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболу

В Салвадоре на стадионе «Арена Фонте-Нова» прошёл последний четвертьфинальный матч Кубка Америки — 2019 Уругвай — Перу. Встреча завершилась победой перуанских футболистов — 5:4.

В основное время встречи уругвайские футболисты трижды отправили мяч в ворота соперника, но все три гола были отменены из-за офсайда. В двух последних случаях главный арбитр игры Вилтон Сампайо воспользовался VAR.

В серии послематчевых пенальти у сборной Уругвая отличились нападающие Эдинсон Кавани и Кристиан Стуани, а также полузащитники Родриго Бентанкур и Лукас Торрейра. Автором единственного промаха стал форвард Луис Суарес. В составе Перу точными с 11-метровой отметки оказались нападающие Хосе Паоло Герреро и Рауль Руидиас, хавбеки Йосимар Йотун и Эдисон Флорес, а также защитник Луис Адвинкула.

Национальная команда Перу вышла в полуфинале Кубка Америки, где сыграет с Чили. В другом матче 1/2 финала встретятся национальные команды Аргентины и Бразилии.

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