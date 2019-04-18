Определились участники Олимпийского фестиваля в Баку

Состоялась жеребьевка группового этапа XV Европейского юношеского летнего Олимпийского фестиваля по командным видам спорта, который пройдет в Баку в этом году.
По итогам жеребьевки стал известен состав групп в соревнованиях, которые пройдут среди юношей и девушек по волейболу, гандболу и баскетболу. Женская сборная команда Азербайджана по баскетболу не вошла в состав участников фестиваля.
ВОЛЕЙБОЛ
Юноши
Группа А: Германия, Россия, Беларусь, Азербайджан
Группа В: Чехия, Италия, Болгария, Бельгия
Девушки
Группа А: Россия, Болгария, Румыния, Азербайджан
Группа В: Италия, Турция, Беларусь, Германия
ГАНДБОЛ
Юноши
Группа А: Дания, Германия, Сербия, Азербайджан
Группа В: Испания, Хорватия, Франция, Словения
Девушки
Группа А: Франция, Румыния, Голландия, Испания
Группа В: Венгрия, Швейцария, Чехия, Азербайджан
БАСКЕТБОЛ
Юноши
Группа А: Хорватия, Франция, Сербия, Азербайджан
Группа В: Испания, Турция, Германия, Литва
Девушки
Группа А: Италия, Франция, Россия, Бельгия
Группа В: Чехия, Турция, Венгрия, Польша
Отметим, что Европейский юношеский Олимпийский фестиваль состоится 21-27 июля. Соревнования будут проходить по 10 видам спорта. Церемония официального открытия фестиваля состоится в Бакинском кристальном зале (Baku Crystal Hall).(oxu.az)