Определились участники Олимпийского фестиваля в Баку

Состоялась жеребьевка группового этапа XV Европейского юношеского летнего Олимпийского фестиваля по командным видам спорта, который пройдет в Баку в этом году.

По итогам жеребьевки стал известен состав групп в соревнованиях, которые пройдут среди юношей и девушек по волейболу, гандболу и баскетболу. Женская сборная команда Азербайджана по баскетболу не вошла в состав участников фестиваля.

ВОЛЕЙБОЛ

Юноши

Группа А: Германия, Россия, Беларусь, Азербайджан

Группа В: Чехия, Италия, Болгария, Бельгия

Девушки

Группа А: Россия, Болгария, Румыния, Азербайджан

Группа В: Италия, Турция, Беларусь, Германия

ГАНДБОЛ

Юноши

Группа А: Дания, Германия, Сербия, Азербайджан

Группа В: Испания, Хорватия, Франция, Словения

Девушки

Группа А: Франция, Румыния, Голландия, Испания

Группа В: Венгрия, Швейцария, Чехия, Азербайджан

БАСКЕТБОЛ

Юноши

Группа А: Хорватия, Франция, Сербия, Азербайджан

Группа В: Испания, Турция, Германия, Литва

Девушки

Группа А: Италия, Франция, Россия, Бельгия

Группа В: Чехия, Турция, Венгрия, Польша

Отметим, что Европейский юношеский Олимпийский фестиваль состоится 21-27 июля. Соревнования будут проходить по 10 видам спорта. Церемония официального открытия фестиваля состоится в Бакинском кристальном зале (Baku Crystal Hall).(oxu.az)